شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استراتيجية مصر للاقتصاد الأخضر أمام COP28.. فى 8 نقاط والان مع تفاصيل الخبر
- تنفيذ 30 مشروعًا لاستعادة غاز الشعلة بما حقق وفرا سنويا 200 مليون دولار وخفض الانبعاثات بمقدار 1.4مليون طن مكافئ من ثانى أكسيد الكربون سنويًا.
- القطاع الخاص يستثمر حاليًا 4.4 مليار دولار فى مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر.
- برنامج «نُوَفِّــي» فتح آفاق الاستثمار للقطاع الخاص والمؤسسات الدولية ويحفز الانتقال للطاقة المتجددة من خلال مشروعات الرياح والطاقة الشمسية ويتكامل مع مشروعات الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة.
- 2023 شهد جهودًا مكثفة مع كافة شركاء التنمية والجهات الوطنية لبدء تنفيذ تعهدات برنامج «نُوَفِّــي» وحشد التمويل العادل لمحاور المياه والغذاء والطاقة.
- خطة مصرية لزيادة حصة التمويل العام للاستثمار فى المشروعات الخضراء من 40% إلى 50%.
- تنويع مصادر التمويل الأخضر والمستدام مثل السندات الخضراء وسندات الـ«باندا» والـ«ساموراي» والحصول على التمويل الأخضر والمستدام من البنوك الدولية.
- بلغت قيمة التمويل الأخضر 1.5 مليار دولار.
- تعظيم فرص الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية لتسريع تطوير البنية التحتية بحيث تكون أكثر مرونة مناخيًا.
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