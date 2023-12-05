شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استراتيجية مصر للاقتصاد الأخضر أمام COP28.. فى 8 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الوفد الوزارى المصرى فى العديد من الفعاليات فى النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتى تؤكد على الطاقات الكبيرة التى تمتلكها مصر فى التحول نحو مفهوم الاقتصاد الأخضر.. ويرصد ”الخليج 365” فى 8 نقاط أبرز الجهود المصرية فى ملف المشروعات الخضراء.

- تنفيذ 30 مشروعًا لاستعادة غاز الشعلة بما حقق وفرا سنويا 200 مليون دولار وخفض الانبعاثات بمقدار 1.4مليون طن مكافئ من ثانى أكسيد الكربون سنويًا.

- القطاع الخاص يستثمر حاليًا 4.4 مليار دولار فى مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر.

- برنامج «نُوَفِّــي» فتح آفاق الاستثمار للقطاع الخاص والمؤسسات الدولية ويحفز الانتقال للطاقة المتجددة من خلال مشروعات الرياح والطاقة الشمسية ويتكامل مع مشروعات الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة.

- 2023 شهد جهودًا مكثفة مع كافة شركاء التنمية والجهات الوطنية لبدء تنفيذ تعهدات برنامج «نُوَفِّــي» وحشد التمويل العادل لمحاور المياه والغذاء والطاقة.

- خطة مصرية لزيادة حصة التمويل العام للاستثمار فى المشروعات الخضراء من 40% إلى 50%.

- تنويع مصادر التمويل الأخضر والمستدام مثل السندات الخضراء وسندات الـ«باندا» والـ«ساموراي» والحصول على التمويل الأخضر والمستدام من البنوك الدولية.

- بلغت قيمة التمويل الأخضر 1.5 مليار دولار.

- تعظيم فرص الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية لتسريع تطوير البنية التحتية بحيث تكون أكثر مرونة مناخيًا.