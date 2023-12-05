شكرا لقرائتكم خبر عن مليار ريال قيمة المشاريع لـ 22 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة في «فرصة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف صندوق تنمية الموارد البشرية أن قيمة المشاريع المعمّدة لأكثر من 22 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة مسجلة في منصة فرصة التابعة لبرنامج تسعة أعشار تجاوزت مليار ريال منذ انطلاق المنصة في العام 2017.

وشهدت المنصة تطوراً ملحوظاً حيث تم تعميد ما يقارب من الـ 500 مليون ريال من إجمالي قيمة المشاريع المعمدة في العام 2023.

500 جهة مستفيدة

تُعد منصة فرصة حلقة وصل بين المورد والمشتري، حيث تمكن المنشآت من الاطلاع وتقديم عروض الأسعار إلكترونياً في مشتريات القطاع الحكومي والخاص إضافة إلى تمكينها من طرح طلبات عروض الأسعار فيما بينها. وتضم منصة فرصة أكثر من 27 قطاعاً وأكثر من 500 جهة كبرى مستفيدة.

وتهدف منصة فرصة إلى تنمية وتمكين الأعمال من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية للعروض المقدمة ودعم المحتوى المحلي والربط الإلكتروني لتسهيل تنظيم عمليات الشراء وسهولة التحكم والوصول إلى التقارير والمعلومات عن طريق لوحة بيانات متكاملة.

وتتضمن خدمات برنامج تسعة أعشار مجموعة من الخدمات المبتكرة وهي: منصة فرصة، منصة بحر، منصة زاد، منصة تجار بهدف تمكين الأعمال وتغيير ثقافة العمل لدى الأفراد والمجتمع، عن طريق تشجيع ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكين الأفراد والمنشآت من خلق فرص ووظائف جديدة بطرق مبتكرة.

ويعتبر برنامج تسعة أعشار إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية التي أطلقها في أغسطس 2016 من منطلق رؤية المملكة 2030 عبر إيجاد وتحسين بيئة العمل في سوق العمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطويرها لجعلها مؤسسات منتجة للوظائف، فضلاً عن تشجيع بيئة ريادة الأعمال.

ويهدف البرنامج إلى دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر حزمة من الخدمات الرقمية والمبتكرة.