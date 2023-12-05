شكرا لقرائتكم خبر عن 13 % نموا في مبيعات الأسمنت خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير اقتصادي عن نمو مبيعات الأسمنت في أكتوبر، على أساس شهري، بنسبة 13 %، بينما شهدت مخزونات الكلينكر تراجعاً طفيفاً، فيما سجلت مبيعات الأسمنت تراجعا على أساس سنوي بنسبة 6.6%.

وقال التقرير: إن الصادرات غير النفطية انخفضت في سبتمبر بنسبة 17 %، على أساس سنوي، وبنسبة 20 %، على أساس شهري.

4.4 % نموا في الإنفاق الاستهلاكي

بحسب التقرير، نما الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 4.4%، على أساس سنوي في أكتوبر، إضافة إلى مكاسب، على أساس شهري، بنسبة 3,2 %.

وتراجعت السحوبات النقدية بنسبة 3 %، على أساس سنوي، بينما ارتفعت عمليات نقاط البيع بنسبة 7 %، فيما ارتفع مؤشر الصناعة غير النفطية بحوالي 7 %، على أساس سنوي، في سبتمبر، رغم أن الاتجاه العام للنمو في حالة تراجع.

وبلغت القيمة الشهرية للاستثمارات في مصانع جديدة (إجمالي استثمارات المصانع المرخص لها، وتلك التي بدأت الإنتاج حديثاً) نحو 7,2 مليار ريال، وبلغ عدد المصانع التي بدأت الإنتاج خلال الشهر 82 مصنعاً.

وتراجعت احتياطيات "ساما" من الموجودات الأجنبية في أكتوبر بنحو 13,5 مليار دولار، لتصل إلى 426 مليار دولار. وجاء هذا التراجع الشهري بصورة أساسية من الاحتياطيات في فئة ”ودائع في مصارف أجنبية“، التي انخفضت بحوالي 14,6 مليار دولار، مقابل ارتفاع الاحتياطيات في فئة ”أوراق مالية أجنبية“ بنحو 1,3 مليار دولار.

ارتفاع إجمالي الودائع

وارتفعت نسبة نمو عرض النقود الشامل (ن3) إلى 8,8 %، على أساس سنوي، في أكتوبر، مع مكاسب بنسبة 1 %، على أساس شهري. وارتفع إجمالي الودائع بنسبة 9 %، على أساس سنوي، مع تسجيل الودائع تحت الطلب أضعف تراجع لها في 11 شهراً.

في غضون ذلك، واصلت قروض الرهن العقاري الجديدة انخفاضها، فيما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1,6 %، على أساس سنوي، في أكتوبر، وهو أدنى معدل نمو للأسعار في عشرين شهراً.

وضمن مكونات مؤشر أسعار المستهلك، واصلت الأسعار في فئتي ”الملابس والأحذية“ و“السلع والخدمات المتنوعة“ مسارها النازل. من ناحية أخرى، بقيت الأسعار في فئة ”النقل“ ثابتة دون تغيير، على أساس سنوي، رغم انخفاض الأسعار في إحدى مكوناتها الفرعية ”السيارات“.

أسعار النفط

ووفقا للتقرير الصادر عن «جدوى للاستثمار»، تعرضت أسعار النفط لضغوط متجددة باتجاه الأسفل، وقد شهد خام برنت محو جميع مكاسبه التي حققها عام 2023. مع تلاشي القلق بشأن الأوضاع الجيوسياسية، أصبح متداولو النفط يركزون على الضعف الواضح للطلب.

وارتفعت مخزونات النفط الأمريكية بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، مما أثار المخاوف من أن تأثير التشديد النقدي أصبح الآن يؤثر على الطلب. ومع بروز هذه المخاوف، تحرك تحالف أوبك وشركائها لتطبيق المزيد من تخفيضات الإنتاج في نهاية الشهر الماضي.

انتعاش سوق الأسهم

وانتعش مؤشر الأسهم السعودية (تاسي) في نوفمبر، على أساس شهري، مرتفعاً بنسبة 4,6 %، وذلك تماشياً مع الارتفاع الذي شهدته معظم الأسواق العالمية والإقليمية، وسط اعتقاد متنامي بأن البنوك المركزية الرئيسية انتهت من رفع أسعار الفائدة لهذه الدورة. علاوة على ذلك، ارتفع متوسط قيمة التداولات اليومية خلال الشهر.