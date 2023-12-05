شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الإماراتي: رسخنا مسارات واضحة وصولا للحياد المناخي في 2050 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي أن بلاده رسخت لمسارات واضحة في قطاع طاقة مستدام يضمن السير على الطريق الصحيح لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وذلك عبر رؤية واستراتيجيات ومبادرات محفزة لتسريع التحول في الطاقة، حيث أطلقت استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 المحدثة، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وقانون ينظم ربط أنظمة الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات ( وام) اليوم الثلاثاء عن المزروعي قوله على هامش فعاليات يوم الطاقة في إطار "كوب 28 "، أن بلاده تستضيف "نسخة متفردة وملهمة من مؤتمر المناخ، وسيشكل /كوب /28 علامة فارقة في مسيرة هذا الحدث العالمي، بما سيخرج به من نتائج ومبادرات".

سهيل المزروعي

وقال: "باتت الإمارات تمثل نموذجاً ريادياً في تحقيق التوازن الدقيق بين متطلبات التنمية في كل قطاعاتها والنمو الاقتصادي، والالتزامات المناخية والبيئية، حيث حجزت لنفسها مكانة متصدرة إقليمياً وعالمياً في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، وفي استراتيجيات ومبادرات خفض الانبعاثات الكربونية، وقطعت أشواطاً غير مسبوقة في هذه المجالات".

وأشار المزروعي إلى أن الإمارات أصبحت مرجعاً يحتذى في التوازن بين تلبية احتياجات الطاقة العالمية وحماية البيئة، وقد وضعت استراتيجية واضحة تستهدف بناء منظومة مستقبلية مع خفض الانبعاثات في قطاع النفط والغاز بنسبة 25% بحلول 2030.

ولفت إلى أن الدولة حققت إنجازات متقدمة إقليمياً وعالمياً في الاستثمار في الطاقة المستدامة وتنويع مصادرها، من خلال مشاريع ضخمة في الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين والطاقة النووية والكهرومائية وغيرها، وتجاوزت الاستثمارات في هذا المجال 145 مليار درهم على مدى السنوات الـ 15 الماضية.

وكشف وزيرالطاقة والبنية التحتية الإماراتي أن بلاده ستستثمر ما بين 150 إلى 200 مليار درهم حتى عام 2030 في هذه المشاريع "لضمان تلبية الطلب على الطاقة واستدامة النمو في اقتصاد الإمارات، وتعزيز التوجه نحو توليد الكهرباء وتوفير الطاقة بشكل أكثر استدامة".