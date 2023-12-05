شكرا لقرائتكم خبر عن بـ63 مليون ريال.. 3 شركات وطنية تنفذ مشروعات في «ينبع الصناعية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبرمت الهيئة الملكية بينبع أمس عقود تنفيذ مع 3 شركات وطنية؛ لإنجاز أعمال تشغيل وصيانة عدة مشروعات بمدينة ينبع الصناعية، بقيمة تبلغ نحو 63 مليون ريال.

وتضمنت العقود، توفير الخدمات الفنية والمهنية والمعدات والتموين والعمالة الفنية والمهنية والإشراف اللازم للقيام بأعمال التشغيل لخدمات صيانة سيارات ومعدات الهيئة الملكية، وما يتبعها من فحص ومعاينة وإضافات وتعديلات وخلافها، إضافة إلى عقد توفير خدمات تشغيل وصيانة المرافق الأكاديمية في الكلية الجامعية للبنين بحي العزيزية.

وتشمل العقود: عقد تنفيذ الأعمال وتوريد القوى العاملة، والمواد والأدوات والمعدات لتحسين المناظر الطبيعية، وتركيب نظام محطة الضخ الذكية بحديقة بحيرة ينبع الصناعية.