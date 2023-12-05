شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة موسكو.. سعر صرف اليورو يتجاوز 99 روبل لأول مرة منذ 7 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات التداول في بورصة موسكو اليوم الثلاثاء ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الروبل الروسي، ليتجاوز 99 روبل لأول مرة منذ 7 نوفمبر الماضي.

وبحلول الساعة 29:7 صباحا بتوقيت موسكو (29:4 صباحا بتوقيت جرينتش)، ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الروبل الروسي بنسبة 0.56% ليصل إلى 99.05 روبل لأول مرة منذ 7 نوفمبر الماضي، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وارتفع سعر العملة الأوروبية بحلول الساعة 44:7 صباحا بتوقيت موسكو ليصل إلى 99.22 روبل.

وصعد سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي بنسبة 0.58% إلى 91.46 روبل.

وارتفع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي بنسبة 0.51% ليصل إلى 12.798روبل.