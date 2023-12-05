شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم قيادية تهبط بالمؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة طلعت مصطفى، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، والشرقية-إيسترن كومباني، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 2.2 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 25133 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 30295 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 10698 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 5439 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 7891 نقطة، بينما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 6422 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: طاقة عربية، وحق اكتتاب شركة العالمية للاستثمار والتنمية-1، والألومنيوم العربية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، واسيك للتعدين-اسكوم.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 10 آلاف وثيقة أمس الإثنين، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.855 مليون وثيقة بدلًا من 2.845 مليون وثيقة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات إيديتا للصناعات الغذائية، ومجموعة أي أف جي القابضة، ورواد السياحة-الرواد، والدولية للأسمدة والكيماويات، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد مليون سهم، 15 ألف سهم، 129.4 ألف سهم، 6340 سهم، 100 سهم، على التوالي.

وباع مجلس إدارة شركات العربية للصناعات الهندسية، والشمس للإسكان والتعمير، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية عدد 51.8 ألف سهم، 4.2 مليون سهم، 7005 سهم، على التوالي، وباعت إدارة بنك التعمير والإسكان 51 سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 4.4 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، والمالية والصناعية المصرية، والقاهرة للإسكان والتعمير، والمطورون العرب القابضة، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 219.4 ألف سهم، 36.9 ألف سهم، 500 ألف سهم، 7.9 مليون سهم، 25 ألف سهم، 1.24 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والعربية لحليج الأقطان، ومصر للفنادق، ورواد السياحة-الرواد عدد 2610 سهم، 55 ألف سهم، 736 سهم، 7720 سهم، على التوالي.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 2.7 مليون سهم، 57.7 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة الشمس للإسكان والتعمير، بيع المساهم شركة مصر لتأمينات الحياة عدد 2.5 مليون سهم بسعر 9.054 جنيه بقيمة إجمالية 22.3 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 6.35% إلى 5.26%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الرواد لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة رواد السياحة-الرواد، شراء المساهم محمود عبد اللطيف محجوب عدد 156.8 ألف سهم بسعر 24.469 جنيه بقيمة إجمالية 3.8 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 10.92% إلى 11.83%، ونفذت الصفقة من خلال شركة تارجيت لتداول الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن مساهمتها بنسبة 45% في مشروع شركة شمال أبو قير للمغذيات الزراعية إلى جانب الهيئة المصرية العامة للبترول 45%، والشركة المصري القابضة للبتروكيماويات (10%)، وجاري عمل دراسات لتحويله إلى مشروع أخضر من خلال عقد لتوريد الهيدروجين الأخضر لإنتاج الأمونيا الخضراء ونترات النشادر، وبالفعل تم توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية لإمكانية تغذية المشروع بالهيدروجين الأخضر كمادة خام بدلًا من الغاز الطبيعي، وفور الانتهاء من الدراسات، وسيتم الإفصاح عن بدء تنفيذ المشروع.

كما أعلنت شركة السويدي إليكتريك، عن توقيع عقد تخصيص قطعة أرض بين شركة السويدي للتنمية الصناعية، وشركة جيوشي الصينية العملاقة في إنتاج "الفايبر جلاس" لإنشاد امتداد للمصنع الحالي داخل مشروع "إندستريا السخنة"، ويستهدف التعاون بين الجانبين إنشاء مجمع صناعي على مساحة 60 ألف متر مربع كامتداد للمصنع الحالي لمنتجات جوشي المستدامة الصديقة للبيئة ومركز لوجستي للتصدير للأسواق العالمية.

في شأن آخر قالت شركة بلتون المالية القابضة، إن شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لبلتون، وقعت اتفاقية تخصيم بقيمة 200 مليون جنيه مع شركة المجموعة المصرية للاستيراد والتصدير، أحد أكبر شركات توريد وتوزيع المعدات الطبية في مصر.

كما أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، عن توقيع اتفاقية مع شركة ماريوت الدولية لافتتاح فندق الـ"ريتز كارلتون القاهرة" خلال عام 2027، وسيضم 150 غرفة و50 شقة فندقية بتكلفة استثمارية 4 مليارات جنيه شاملة المكون السكني.