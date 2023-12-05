شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 10% زيادة فــى أعداد رؤوس الماشية عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ومن أهم مؤشراتها بلغت أعداد رؤوس الماشـية الحية (أبقار- جاموس - أغنام – ماعز- جمال) 3‚8 مليـــون رأس عـــام 2022 مقابـــل 7.5 مليون رأس عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 10.0٪، وبلغ إجمالي أعداد رؤوس الماشيـــة والحيوانات المذبـوحـة 4.6 مليون رأس عـام2022

مقابل 4.2 مليون رأس عـام 2021 بنسبة زيادة قدرها 10.2٪ .

وبلغت كميـة لحوم الماشية من المذبوحـات 803 ألف طن عام 2022 مقابل 726 ألف طن عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 10.6٪، وبلغ الوزن التقديرى للإنتاج المحلي من اللـبن الخــام 6.7 مليون طـن عام 2022 مقابـل 6.2 مليون طـن عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 8.2٪، وبلغت كمية لحـوم الطيـور والدواجن 2.0مليون طــن (وزن قـائـم) عـــام 2022مقابــل 2.5 مليون طن عـام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 8‚19٪ ويرجع ذلك الي ارتفاع أسعار الاعلاف .

وبلغ المحصول السنوي من البيض 15.3 مليار بيضة عـام 2022مقابل 16.4مليار بيضـة عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 6.4٪، و بلغت كمية إنتاج العســل 3.7 ألف طــن عــام 2022مقابل 4.2 ألف طــن عـــام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 10.8٪ .