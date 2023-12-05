الاقتصاد

بتروتريد توضح أهم الإجراءات المتبعة لتوصيل الغاز للمنازل

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القاهرة - سامية سيد - نشرت شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد " إحدى شركات قطاع البترول، على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك "أهم  الإجراءات المتبعة لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وكانت كالتالى: 

 

1- صورة عقد الإيجار أو مستندات الملكية (الأصل للاطلاع) .

 

2- إيصال كهرباء حديث باسم المشترك .

 

3 -صورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر (الأصل للاطلاع) .

 

4- ما يثبت سداد قيمة تكاليف تنفيذ الأعمال .

 

5- بالنسبة للكمبوند (موافقة الكمبوند او موافقة اتحاد الشاغلين).

 

6- بالنسبة للجمعيات (موافقة دخول مرافق الغاز بجواب موجه باسم الشركة).

 

7- بالنسبة لهيئة المجتمعات العمرانية ( محضر الاستلام + ايصال المساهمة في شبكة الغاز مسددة  بالجهاز).

 

ملحوظة : هذا مع الاطلاع على أصول صور المستندات السابق ذكرها بعالية.

 

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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