شكرا لقرائتكم خبر عن «المراعي» تستحوذ على «إتمام اللوجستية» بقيمة 182 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة المراعي عن استحواذها على شركة إتمام اللوجستية في 2023/12/05م بقيمة 182 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن إتمام هي شركة خدمات لوجستية توفر خدمات التخزين والتوزيع للمنتجات المجمدة.

وأضافت أن الاستحواذ سيتيح لشركة المراعي تعزيز قدرتها على خدمة عملائها بمجموعة واسعة من المنتجات المجمدة في المملكة العربية السعودية، والذي سيدعم تسريع تطوير عمليات خدمات التموين من خلال مجموعة أكبر من المنتجات، ودفع النمو في قطاع الدواجن بالشركة. وكذلك سيسهم في التوسع في إنتاج المنتجات المجمدة، والتوسع في فئات أخرى مستقبلاً.

وأشارت إلى أن تمويل عملية الاستحواذ سيكون من خلال التدفقات النقدية الداخلية. وستكتمل عملية الاستحواذ بعد الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.