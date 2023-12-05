شكرا لقرائتكم خبر عن «المعمر» توقع عقدا مع «نيوم التقنية الرقمية» بـ61.2 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة المعمر لأنظمة المعلومات ( إم آي إس ) عقد تزويد خدمات قوى عاملة مع شركة نيوم التقنية الرقمية بمبلغ إجمالي يقدر بنحو 61.246 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مدة العقد 15 شرها، مشيرة إلى أن الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها في الربع الرابع: 2023 إلى الربع الرابع 2024

توقيع عقد مع «هدف»

كشفت الشركة عن ترسية مشروع تشغيل البنية التحتية الرقمية مع صندوق تنمية الموارد البشرية بمبلغ إجمالي يقدر بنحو 39.246 مليون ريال.

وأضافت أن المشروع يتضمن تقديم خدمات تشغيل للبنية التحتية التقنية.