شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 20.3 % ارتفاعا فى الصادرات المصرية لقبرص خلال أول 9 أشهر من 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز اليوم، الثلاثاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى قبرص لتصل إلى 70.5 مليون دولار خلال أول تسعة أشهر من عام 2023 مقابل 58.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 20.3% وبلغت قيمة الواردات المصرية من قبرص 8.4 مليون دولار خلال أول تسع أشهر من عام 2023 مقابل 6.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022بنسبة ارتفاع قدرها 36 %.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر وقبرص ليصل إلى 79 مليون دولار خلال أول تسع أشهر من عام 2023 مقابل 64.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 21.8 %.

وكانت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى قبرص خلال خلال أول تسعة أشهر من عام 2023

1. حديد وصلب بقيمة 35.1 مليون دولار.

2. أسمدة بقيمة 6.5 مليون دولار.

3. ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 5.8 مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 5.2 مليون دولار.

5. خضروات بقيمة 1.9 مليون دولار.

وكانت أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من قبرص خلال أول تسعة أشهر من عام 2023

1. مراجل و الات بقيمة 2.4 مليون دولار.

2. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 1.4 مليون دولار.

3. حبوب وأثمار زيتية بقيمة 1.2 ألف دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 600 ألف دولار.

5. ورق بقيمة 500 ألف دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات القبرصية في مصر 35.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 67.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 بنسبة انخفاض قدرها 47.9 %.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقبرص 14 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 14.2مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 1.4 %، بينما بلغت قيمة تحويلات القبرصيين العاملين في مصر 1.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 2مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 3.5%.

وسجل عدد سكان مصر 105.7 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان قبرص 1.3 مليون نسمة عام 2023.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة قبرص طبقــاً لتقـديـرات البعثة 4000 مصري حتى نهاية عام 2022.