شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار النفط بالأسواق العالمية وخام برنت يسجل78.02 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار النفط اليوم استقرارا إثر تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف أوبك بلس.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتًا واحدًا إلى 78.02 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 73.09 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباءا لعمانية.

وارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف مقابل الين في التعاملات المبكرة في آسيا إلى 23ر147، بما يوقف سلسلة انخفاضه خلال نوفمبر الماضي، وهو أكبر انخفاض شهري منذ عام، ويجعل ارتفاع الدولار النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما قد يضعف الطلب على النفط.

واتفقت مجموعة أوبك بلس التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخميس الماضي على تخفيضات طوعية للإنتاج إجماليها نحو 2.2 مليون برميل يوميًّا وذلك للربع الأول من عام 2024.