شكرا لقرائتكم خبر عن عطل بشكة الانترنت فى بعض الأماكن.. والمصرية للاتصالات تبحث السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأثرت شبكة الانترنت الأرضي بشكل كبير في العديد من الأماكن في القاهرة اليوم الثلاثاء، مما أثر على العديد من الشركات والمؤسسات، التى تعتمد على الانترنت في أعمالها.

وقالت مصادر إن من المتوقع أن يكون السبب هو خلل فني، وهو ما أثر على كفاءة الشبكة، إلا أنه لم يتسن التأكد من ذلك.

في حين أكد مصدر بالشركة المصرية للاتصالات أنه لا يوجد سبب واضح لهذا العطل، وأنه جاري البحث في أسبابه ومن ثم التعامل معه بشكل سريع.

استضافت المصرية للاتصالات، أول مشغل اتصالات متكامل في مصر وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة، النسخة الأولى من المنتدى العالمي للكابلات البحرية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Egypt SubOptic Symposium 2023، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وذلك بمقر الأكاديمية بالقرية الذكية.