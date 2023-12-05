اخبار الاقتصاد اليوم.. عطل تقنى أثر على خدمات الإنترنت وتم إصلاحه

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 العديد من الاخبار الاقتصادية اليوم الثالاثاء 5-12-2023 ، وكان ابرزها المصرية للاتصالات: عطل تقنى أثر على خدمات الإنترنت وتم إصلاحه

المصرية للاتصالات: عطل تقنى أثر على خدمات الإنترنت وتم إصلاحه

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن تأثر خدمات الإنترنت في بعض المناطق ببعض محافظات الجمهورية نتيجة عطل تقني أصاب أحد أجهزة الشبكة الرئيسية، وقام فريق العمل بإصلاح العطل وجاري استعادة الخدمة بشكل تدريجي على مستوى جميع مناطق الجمهورية، وسيتم استعادة الخدمة بشكل كامل خلال الساعات القادمة.

صندوق النقد الدولى يؤكد مرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات العالمية

شهدت فعاليات قمة المناخ COP 28 المنعقدة في دبي لقاء محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله مع كريستالينا چورچييڤا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وكشفت مصادر أن اللقاء تناول استعراض ما حققه الاقتصاد المصري من إنجازات على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية، كذلك جهود الدولة في تعظيم دور القطاع الخاص في التنمية، ومواصلة تعزيز الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية.

الإحصاء: 20.3 % ارتفاعا فى الصادرات المصرية لقبرص خلال أول 9 أشهر من 2023

كشفت بيانات الجهاز اليوم، الثلاثاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى قبرص لتصل إلى 70.5 مليون دولار خلال أول تسعة أشهر من عام 2023 مقابل 58.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 20.3% وبلغت قيمة الواردات المصرية من قبرص 8.4 مليون دولار خلال أول تسع أشهر من عام 2023 مقابل 6.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022بنسبة ارتفاع قدرها 3 %.

الصندوق السيادى يستعد لطرح شركة وطنية بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي

يستعد الصندوق السيادى المصرى لطرح الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية" خلال الفترة المقبلة بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي.

وتستهدف الحكومة من برنامج الطروحات تشجيع القطاع الخاص، من خلال ببيع حصص في شركات مملوكة للدولة ذلك بعدما نجحت في بيع حصص بشركات مملوكة للدولة خلال الفترة الماضية، جمعت من خلالها أكثر من 7 مليارات دولار.

ووضعت الحكومة، خطة لطرح 35 شركة من الشركات المملوكة للدولة للتخارج، وفتح فرص استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص، وتم تحديد 32 شركة وأصلًا لطرحها بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي في فبراير 2023، ثم تم إضافة 3 شركات أخرى وهي: شركة الشرقية-إيسترن كومباني، وعز الدخيلة للصلب، والمصرية للاتصالات.

وتأسست شركة "وطنية"، عام 1993، نحو 255 محطة خدمة ووقود سيارات، ولديها 20 محطة تحت الإنشاء.

هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.54% بختام جلسة منتصف الأسبوع

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، هبط المؤشر الرئيسي بضغوط تراجع أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 5.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه عند مستوى 1.699 تريليون جنيه

حكاية وطن.. مصر أكثر الدول العربية إنتاجا للهيدروجين الأخضر بقدرة 12مليون طن سنويا

تعتبر مصر على رأس قائمة الدول العربية من حيث عدد المشروعات التي تهدف إلى توطين صناعة الهيدروجين الأخضر، بنحو 23 مشروعًا (من إجمالي حوالي 73 مشروعًا في صناعة الهيدروجين على مستوى الوطن العربي).

ومن المتوقع أن تنعكس تلك المشروعات الموقعة على الاقتصاد المصري بالعديد من المنافع من بينها:

- ترسيخ موقع مصر كمصدر إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر وزيادة حجم الصادرات.