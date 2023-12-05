أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 5-12-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 5-12-2023، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، هبط المؤشر الرئيسي بضغوط تراجع أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 5.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه عند مستوى 1.699 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: طاقة عربية، وحق اكتتاب شركة العالمية للاستثمار والتنمية-1، والألومنيوم العربية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، واسيك للتعدين-اسكوم، والأهلي للتنمية والاستثمار، والمالية والصناعية المصرية، والمشروعات الصناعية والهندسية، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر.

البورصة تخسر 6 مليارات جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، هبط المؤشر الرئيسي بضغوط تراجع أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 5.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه عند مستوى 1.699 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 5.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 144.8 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.37% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.67%، والعرب على 10.96%، واستحوذت المؤسسات على 77.35% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 22.64%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 192 مليون جنيه، 113.8 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، 71 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 116.6 مليون جنيه، 264.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 25127 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 30198 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 10698 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 5425 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 7866 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 6537 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1426 نقطة.

وصعدت أسهم 71 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 89 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات إيديتا للصناعات الغذائية، ومجموعة أي أف جي القابضة، ورواد السياحة-الرواد، والدولية للأسمدة والكيماويات، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد مليون سهم، 15 ألف سهم، 129.4 ألف سهم، 6340 سهم، 100 سهم، على التوالي.

وباع مجلس إدارة شركات العربية للصناعات الهندسية، والشمس للإسكان والتعمير، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية عدد 51.8 ألف سهم، 4.2 مليون سهم، 7005 سهم، على التوالي، وباعت إدارة بنك التعمير والإسكان 51 سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 4.4 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، والمالية والصناعية المصرية، والقاهرة للإسكان والتعمير، والمطورون العرب القابضة، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 219.4 ألف سهم، 36.9 ألف سهم، 500 ألف سهم، 7.9 مليون سهم، 25 ألف سهم، 1.24 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والعربية لحليج الأقطان، ومصر للفنادق، ورواد السياحة-الرواد عدد 2610 سهم، 55 ألف سهم، 736 سهم، 7720 سهم، على التوالي.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 2.7 مليون سهم، 57.7 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة الشمس للإسكان والتعمير، بيع المساهم شركة مصر لتأمينات الحياة عدد 2.5 مليون سهم بسعر 9.054 جنيه بقيمة إجمالية 22.3 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 6.35% إلى 5.26%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الرواد لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، بيع المساهم إبراهيم إبراهيم إبراهيم الصعيدي عدد 340 ألف سهم بسعر 18.93 جنيه بقيمة إجمالية 6.4 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 11.33% إلى 7.01%، ونفذت الصفقة من خلال شركة سيجما لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة رواد السياحة-الرواد، شراء المساهم محمود عبد اللطيف محجوب عدد 156.8 ألف سهم بسعر 24.469 جنيه بقيمة إجمالية 3.8 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 10.92% إلى 11.83%، ونفذت الصفقة من خلال شركة تارجيت لتداول الأوراق المالية.

أبو قير للأسمدة

أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن مساهمتها بنسبة 45% في مشروع شركة شمال أبو قير للمغذيات الزراعية إلى جانب الهيئة المصرية العامة للبترول 45%، والشركة المصري القابضة للبتروكيماويات (10%)، وجاري عمل دراسات لتحويله إلى مشروع أخضر من خلال عقد لتوريد الهيدروجين الأخضر لإنتاج الأمونيا الخضراء ونترات النشادر، وبالفعل تم توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية لإمكانية تغذية المشروع بالهيدروجين الأخضر كمادة خام بدلًا من الغاز الطبيعي، وفور الانتهاء من الدراسات، وسيتم الإفصاح عن بدء تنفيذ المشروع.

كما أعلنت شركة السويدي إليكتريك، عن توقيع عقد تخصيص قطعة أرض بين شركة السويدي للتنمية الصناعية، وشركة جيوشي الصينية العملاقة في إنتاج "الفايبر جلاس" لإنشاد امتداد للمصنع الحالي داخل مشروع "إندستريا السخنة"، ويستهدف التعاون بين الجانبين إنشاء مجمع صناعي على مساحة 60 ألف متر مربع كامتداد للمصنع الحالي لمنتجات جوشي المستدامة الصديقة للبيئة ومركز لوجستي للتصدير للأسواق العالمية.

بلتون

قالت شركة بلتون المالية القابضة، إن شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لبلتون، وقعت اتفاقية تخصيم بقيمة 200 مليون جنيه مع شركة المجموعة المصرية للاستيراد والتصدير، أحد أكبر شركات توريد وتوزيع المعدات الطبية في مصر.

بالم هيلز

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، عن توقيع اتفاقية مع شركة ماريوت الدولية لافتتاح فندق الـ"ريتز كارلتون القاهرة" خلال عام 2027، وسيضم 150 غرفة و50 شقة فندقية بتكلفة استثمارية 4 مليارات جنيه شاملة المكون السكني.