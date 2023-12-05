شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 5-12-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 5-12-2023.



إيقاف تداول 10 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: طاقة عربية، وحق اكتتاب شركة العالمية للاستثمار والتنمية-1، والألومنيوم العربية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، واسيك للتعدين-اسكوم، والأهلي للتنمية والاستثمار، والمالية والصناعية المصرية، والمشروعات الصناعية والهندسية، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر.





البورصة تخسر 6 مليارات جنيهتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، هبط المؤشر الرئيسي بضغوط تراجع أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 5.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه عند مستوى 1.699 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 5.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 144.8 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.37% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.67%، والعرب على 10.96%، واستحوذت المؤسسات على 77.35% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 22.64%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 192 مليون جنيه، 113.8 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، 71 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 116.6 مليون جنيه، 264.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 25127 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 30198 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 10698 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 5425 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 7866 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 6537 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1426 نقطة.

وصعدت أسهم 71 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 89 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.





وضمت الأسهم المرتفعة:- اسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 52.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- الأهلي للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 39.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.52%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 37.450 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.92%.

- مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) بسعر إغلاق 0.617 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.59%.

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 88.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.76%.





وضمت الأسهم المتراجعة:- حق اكتتاب الشركة العالمية للاستثمار والتنمية-1 بسعر إغلاق 2.701 جنيه بنسبة تراجع بلغت 25.39%.

- العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر إغلاق 1.049 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.34%.

- مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بسعر إغلاق 1.375 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 5.460 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.71%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 24.670 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.68%.