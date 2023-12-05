«البحر الأحمر الدولية» تدعم قطاع الصيد والثروة السمكية في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة البحر الأحمر الدولية، المطورة لمشروعي «البحر الأحمر» و«أمالا»، مذكرة تفاهم مع «البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية»، لدعم قطاع الصيد والثروة السمكية في المملكة.

وجرى توقيع المذكرة على هامش منتدى مبادرة السعودية الخضراء والمقامة ضمن الدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، وتنص الاتفاقية على العمل جنبا إلى جنب لضمان استدامة الصيد في المملكة، سواء بالنسبة للحياة البحرية أو للصيادين الذين يمتهنون صيد الأسماك، خصوصا في المناطق القريبة في وجهتي «البحر الأحمر» و«أمالا».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة جون باغانو في «البحر الأحمر الدولية» ملتزمون بالاستدامة للإنسان والطبيعة، ويعد صيد الأسماك قطاعا ضخما، والعمل على تطويره بشكل جيد سينقذ مستقبله من الخطر، سواء بالنسبة للحياة البحرية أو للصيادين أنفسهم، وسنعمل مع البرنامج لضمان ازدهار مهنة صيد الأسماك وتنميتها على طول ساحل البحر الأحمر».

كما اتفقت «البحر الأحمر الدولية» مع «البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية» على العمل معا لتحديد مناطق محددة ضمن وجهتي «البحر الأحمر» و «أمالا» يتم السماح فيها بالصيد، بالإضافة لتحديد طرق الصيد المناسبة بيئيا، ويشمل ذلك وضع الأطر والمعايير لضمان الصيد المستدام.

وفي الوقت نفسه، سيعمل الطرفان على تدريب وتشجيع الصيادين المحليين على ممارسات الصيد المستدامة، بالإضافة لتقديم الدعم اللازم حتى يتمكنوا من تسويق صيدهم بشكل أفضل، بما في ذلك الفنادق في وجهات «البحر الأحمر الدولية».