شكرا لقرائتكم خبر وزير الطاقة: نسعى لتوسيع جهود تحقيق أهداف المناخ العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن المجتمع الدولي عندما دعا إلى رفع مستوى الطموح المناخي، تقدمت المملكة وأطلقت مبادرة السعودية الخضراء، كركيزة أساسية لتحقيق طموحات المملكة المناخية، ونعمل على توسيع جهودنا إقليميا ودوليا، من خلال مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، لتعزيز جهودنا لتحقيق أهداف المناخ العالمية.

وأشار في فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023 الذي يقام في دبي بالتزامن مع مؤتمر «كوب 28»، إلى الخطوات التي اتخذتها المملكة لمواجهة التغير المناخي وتعزيز استقرار أمن الطاقة في الوقت نفسه.

وفيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة قال «قمنا بمضاعفة قدرات الطاقة المتجددة الحالية بمقدار أربعة أضعاف من 700 ميجاواط العام الماضي إلى 2.8 جيجاواط، مع وجود أكثر من 8 جيجاواط من مصادر الطاقة المتجددة لاتزال قيد التنفيذ، وحوالي 13 جيجاوات في مراحل التطوير المختلفة نخطط لإنتاج 20 جيجاوات إضافية بحلول عام 2024».

وأضاف «فيما يتعلق بالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه سنقوم بتطوير مركزين صناعيين في شرق المملكة، يستهدف مركز التقاط الكربون وتخزينه قدرة تخزين تبلغ 44 مليون طن سنويا، في حين يستهدف مركز التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه في غرب المملكة قدرة استخدام تزيد عن مليون طن سنويا لاستخدام ثاني أكسيد الكربون».

وتابع «فيما يتعلق بالدعم المالي وعلى عكس التغيير البسيط الذي عرضه شركاؤنا من الدول المتقدمة، فقد أعلنت المملكة من خلال التعاون بين بلدان الجنوب في القمة السعودية الإفريقية في الرياض الشهر الماضي، عن تخصيص ما يصل إلى 50 مليار دولار».