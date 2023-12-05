رصد 60% من المتغيرات المناخية عبر الأقمار الصناعية

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وأوضح خلال مشاركته في الجلسة أن تقنيات الفضاء تعد من العوامل الرئيسة في مواجهة تحديات المناخ والتخفيف من أثارها على كوكب الأرض، من خلال مساهمتها في رصد أكثر من 60% من المتغيرات المناخية عبر الأقمار الصناعية، وتوفير المعلومات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها، وتعزيز استدامة الفضاء من خلال إدارة وتتبع الحطام الفضائي.
وأكد أن الهيئة تسعى إلى بناء تنظيمات مستدامة في قطاع الاتصالات والفضاء والتقنية لتمكين الابتكار في تقنيات الفضاء، وذلك من خلال تعزيز التنظيم التعاوني مع عدد من الجهات المحلية، عبر إنشاء لجنة التنظيمات الوطنية والمجموعات الاستشارية مع القطاع الخاص، حيث أسهم ذلك في تحقيق المملكة للمستوى الخامس في مؤشر النضج التنظيمي الرقمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، لتكون في طليعة دول مجموعة العشرين، والأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرا إلى أهمية الابتكارات التقنية في سد الفجوة الرقمية من خلال التكامل بين الشبكات الأرضية وغير الأرضية، حيث لا يزال هناك ما يقارب 2.7 مليار شخص غير متصل حول العالم.
وتأتي مشاركة معالي المحافظ في أعمال منتدى مبادرة السعودية الخضراء في إطار تعزيز جهود الهيئة الداعمة للمبادرات الوطنية الساعية إلى تحقيق الاستدامة الرقمية، ومكافحة تغير المناخ ورفع مستوى جودة الحياة وحماية كوكب الأرض للأجيال القادمة.
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