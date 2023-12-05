شكرا لقرائتكم خبر المملكة من أوائل الدول المشاركة في خفض الكربون بالطيران الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شدد وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، على أن المملكة من الدول الأولى التي شاركت في موازنة الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي، كما أنها نفذت حلول التنقل المتقدمة عبر وسائل النقل المختلفة.

وأوضح أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يلعب دورا حيويا في تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي، فهو يربط الأسواق ويسهم في تسهيل حركة السلع والأشخاص.

وأشار الجاسر في منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023، المنعقد على أرض مدينة إكسبو دبي تحت شعار من الطموح إلى العمل، إلى أن قطاع النقل في المملكة يعد ثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث تشكل 19 % وهي نسبة تعادل دول العشرين الكبرى، مبينا أن مبادرة السعودية الخضراء التي يرعاها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، تظهر هذا الالتزام وتضع الاستدامة في صميم أنشطتها للمساهمة في هذا الهدف الوطني.

ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وضعت هدفا طموحا لتقليل نسبة الانبعاثات إلى 18 % من انبعاثات الفرد التراكمية حتى عام 2030 مقارنة بالقاعدة المستخدمة لعام 2019.

وأكد أن دور الوزارة محوري في تيسير هذا التحول نحو تكنولوجيات فعالة من حيث التكلفة والبيئة، وتتضمن الاستراتيجية تنفيذ أطر تنظيمية وتمكين اعتماد مركبات منخفضة الكربون، موضحا أن المملكة تتبنى نهج التغيير والتحسين لخفض الكربون من القطاع.