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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ديوان المحاسبة الذي يتولى رئاسة المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة «الأرابوساي» ، يستضيف أعمال الاجتماع الـ67 للمجلس التنفيذي للمنظمة، خلال الفترة 6-7 ديسمبر 2023م في مدينة الرياض، بحضور ومشاركة رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الأعضاء بالمجلس.

وسيتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات والتقارير المقدمة من رئاسة المجلس والأمانة العامة عن نشاطات وأعمال المنظمة، إضافة إلى تقارير عدد من اللجان الرئيسة والفرعية بالمنظمة، وعدد من الملفات الأخرى المدرجة على جدول أعمال الاجتماع لاتخاذ ما يلزم حيالها.

وتهدف منظمة (الأرابوساي) التي تأسست عام 1976م، بعضوية جميع الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، إلى تنظيم التعاون وتدعيمه بين الأجهزة الأعضاء بالمنظمة، وتمكين الأجهزة الأعضاء من مساعدة حكوماتها على تحسين الأداء، وتعزيز الشفافية، وضمان المساءلة، إضافة إلى نشر الوعي الرقابي، وتعزيز الكفاءة والفاعلية، والاستخدام الأمثل للموارد.