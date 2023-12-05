ديوان المحاسبة

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وسيتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات والتقارير المقدمة من رئاسة المجلس والأمانة العامة عن نشاطات وأعمال المنظمة، إضافة إلى تقارير عدد من اللجان الرئيسة والفرعية بالمنظمة، وعدد من الملفات الأخرى المدرجة على جدول أعمال الاجتماع لاتخاذ ما يلزم حيالها.
وتهدف منظمة (الأرابوساي) التي تأسست عام 1976م، بعضوية جميع الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، إلى تنظيم التعاون وتدعيمه بين الأجهزة الأعضاء بالمنظمة، وتمكين الأجهزة الأعضاء من مساعدة حكوماتها على تحسين الأداء، وتعزيز الشفافية، وضمان المساءلة، إضافة إلى نشر الوعي الرقابي، وتعزيز الكفاءة والفاعلية، والاستخدام الأمثل للموارد.
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