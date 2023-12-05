مؤتمر ومعرض التمور

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ويتضمن المؤتمر عددا من المتحدثين من الوزراء والسفراء والقيادات الحكومية، ومستوردي التمور، وأخصائيي التغذية، ومطوري ومقدمي التقنيات، والجمعيات الأهلية، وقادة مصانع الأغذية، والأكاديميين، ورواد الأعمال من أكثر من 20 دولة.
ويصاحب المؤتمر معرض «عالم التمور» الذي يتضمن عددا من الفعاليات المتنوعة من الطهي والتذوق والتسوق والتعلم، ويسلط الضوء على الاحتفاء بأهمية الموروث الثقافي والتاريخ العميق للنخيل والتمور في المملكة.
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