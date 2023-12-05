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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مؤتمر ومعرض التمور الدولي بنسخته الرابعة، ينظمه المركز الوطني للنخيل والتمور تحت شعار «عالم التمور» في الفترة من 5- 14 ديسمبر2023، بمدينة الرياض في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، بشراكة استراتيجية مع جامعة الملك سعود والرابطة الدولية لمنتجات النخيل الثانوية.

ويتضمن المؤتمر عددا من المتحدثين من الوزراء والسفراء والقيادات الحكومية، ومستوردي التمور، وأخصائيي التغذية، ومطوري ومقدمي التقنيات، والجمعيات الأهلية، وقادة مصانع الأغذية، والأكاديميين، ورواد الأعمال من أكثر من 20 دولة.

ويصاحب المؤتمر معرض «عالم التمور» الذي يتضمن عددا من الفعاليات المتنوعة من الطهي والتذوق والتسوق والتعلم، ويسلط الضوء على الاحتفاء بأهمية الموروث الثقافي والتاريخ العميق للنخيل والتمور في المملكة.