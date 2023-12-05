شكرا لقرائتكم خبر وزير الاتصالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، التقى في وادي السيليكون، رواد الأعمال السعوديين المشاركين في مسرعة «Tech Frontiers» التي يقدمها مركز ريادة الأعمال الرقمية التابع للوزارة. وأطلع خلال اللقاء على نماذج الأعمال المبتكرة المقدمة من رواد الأعمال السعوديين ورحلتهم التدريبية والإرشادية خلال تواجدهم في وادي السيليكون. يذكر أن برنامج «Multiverse» يشمل في نسخته الثانية 10 شركات وطنية ناشئة، ويقدم حزمة من البرامج لمساعدتهم على توسيع أعمالهم وبناء الشراكات والوصول إلى المجتمعات الريادية والاستثمارية في وادي السليكون، والذي من خلاله يسهم في تحفيز ريادة الأعمال الرقمية في المملكة.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاتصالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.