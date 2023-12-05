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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الهيئة الملكية بينبع أبرمت عقود تنفيذ مع 3 شركات وطنية، لإنجاز أعمال تشغيل وصيانة مشروعات عدة بمدينة ينبع الصناعية، بقيمة تبلغ نحو 63 مليون ريال. وتضمنت العقود توفير الخدمات الفنية والمهنية والمعدات والتموين، والعمالة الفنية والمهنية والإشراف اللازم للقيام بأعمال التشغيل لخدمات صيانة سيارات ومعدات الهيئة الملكية، وما يتبعها من فحص ومعاينة وإضافات وتعديلات وخلافها. إضافة إلى عقد توفير خدمات تشغيل وصيانة المرافق الأكاديمية في الكلية الجامعية للبنين بحي العزيزية، إلى جانب عقد تنفيذ الأعمال وتوريد القوى العاملة، والمواد والأدوات والمعدات لتحسين المناظر الطبيعية، وتركيب نظام محطة الضخ الذكية بحديقة بحيرة ينبع الصناعية.

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