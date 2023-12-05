ندوة سعودية بريطانية تبحث تبادل الخبرات والابتكارات في أمن الطيران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحثت الندوة الإقليمية المشتركة الأولى حول أمن الطيران، التي نظمتها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع وزارة النقل البريطانية، أمس في الرياض، تبادل الخبرات ومشاركة المعلومات والتحديات، والابتكارات والأمن السيبراني في مجال أمن الطيران المدني.

وأشار نائب الرئيس التنفيذي لقطاع أمن الطيران محمد الفوزان خلال افتتاح الندوة التي جاءت بالتزامن مع أعمال النسخة الخامسة عشرة من المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية (الآيكان 2023) التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، بمشاركة الخبراء والمختصين بمجال أمن الطيران من داخل وخارج المملكة، إلى أن هذه الندوة فرصة لتعزيز التفاعل وتبادل الخبرات في مجال أمن الطيران المدني.

وأوضح الفوزان أن التحديات الاستراتيجية التي تواجه صناعة الطيران المدني على مستوى العالم تتطلب مراقبة دقيقة وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهتها، مشيرا إلى أن الندوة تتناول كيفية التعامل مع مناطق النزاع، حيث يعد أمن وسلامة المسافرين أولوية قصوى، وكذلك جوانب البحث والتطوير والابتكار في مجال أمن الطيران، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالأمن السيبراني.

وتناولت الجلسة الأولى التي جاءت بعنوان «مناطق النزاع، الواقع والمستقبل لأجواء آمنة»، مناطق النزاع من المنظور الدولي، والممارسات المتبعة في تقييم مناطق النزاع وطرق التعامل معها مع إيضاح أهمية التنسيق الدولي وتبادل المعلومات في ضمان أمن وسلامة النقل الجوي، مسلطة الضوء على مستقبل تحليل التهديدات والمخاطر المحتملة في أجواء مناطق النزاع المسلح والتقنيات الحديثة لتحليل البيانات وإصدار التوصيات بهذا الشأن.

واستعرضت الجلسة الثانية «الأمن السيبراني في منظومة الطيران المدني»، بشكل عام المخاطر والتهديدات السيبرانية في قطاع الطيران المدني بما يشمل المطارات وشركات الطيران وأنظمة الملاحة الجوية، مسلطة الضوء على أهمية تفعيل إدارة الحوادث السيبرانية بشكل فعال والحاجة الماسة لمراقبة الفضاء السيبراني وتبادل معلومات التهديدات السيبرانية.

وركزت الجلسة الثالثة «الابتكار في مجال أمن الطيران المدني»، على البحث والتطوير من جهة والابتكار من جهة أخرى والفرق بينهما، متناولة المنظور الدولي من قبل صناعة الطيران المدني وكذلك المنظور الحكومي وجهود المملكة في حوكمة ودعم نشاطات الابتكار، إضافة إلى الاطلاع على التجارب التي مرت بالمملكة المتحدة في هذا المجال، كما تطرقت الجلسة لمجتمع ريادة الأعمال وحاضنات ومسرعات الأعمال ودورها في دعم نشاطات البحث والتطوير والابتكار في صناعة الطيران المدني عموما وأمن الطيران المدني على وجه الخصوص.

يذكر أن أعمال النسخة الخامسة عشرة من المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية (الآيكان 2023) التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي، تعقد في العاصمة الرياض خلال الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر الحالي باستضافة من الهيئة العامة للطيران المدني، وبمشاركة قادة صناعة الطيران في أكثر من 100 دولة ومنظمة، وبمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء هيئات الطيران المدني.