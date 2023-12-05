شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة من الإضرابات العمالية تضرب شركة تسلا.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انضم عمال تابعون لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا في الدنمارك إلى إضراب عمال الشركة في السويد، إذ أعلنت أكبر نقابة عمالية في الدنمارك اعتزامها وقف شحن سيارات تسلا إلى السويد لدعم إضراب الشركة هناك.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء أن عمال الموانئ والسائقين في نقابة 3 إف الدنماركية سيتوقفون لمدة أسبوعين عن أعمال تفريغ سيارات تسلا في الموانئ الدنماركية وقيادتها إلى السويد لمنع الشركة الأمريكية من الالتفاف على إضراب عمالها في السويد.

وأرسلت نقابة 3 إف العمالية إخطارا بالإضراب إلى اتحاد أصحاب العمل الدنماركي أمس، بحسب ما ذكرته في بيان اليوم الثلاثاء.

في الوقت نفسه، لن يؤثر الإضراب على أنشطة تسلا في الدنمارك بحسب متحدث باسم النقابة.

مبيعات شركة تسلا

وتخوض تسلا نزاعا مع العمال في السويد منذ حوالي شهر بعد رفض الشركة توقيع عقد عمل جماعي مع نقابة آي إف ميتال العمالية.

يأتي ذلك في حين ارتفعت مبيعات شركة تسلا للسيارات الكهربائية في السويد الشهر الماضي رغم ضغوط النقابات العمالية في الدولة الاسكندنافية على الشركة الأمريكية العملاقة.

وكشفت بيانات جمعية "موبيليتي سويدن" للدراسات الخاصة بوسائل النقل في السويد أن مبيعات تسلا ارتفعت في نوفمبر بنسبة 174% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتصل إلى 1512 سيارة.

الإضرابات العمالية

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أقامت شركة تسلا دعوى قضائية ضد دولة السويد وخدمات البريد في البلاد، بعد أن تسببت إضرابات متصاعدة عن العمل في الدولة الاسكندنافية في حالة من الشلل في عمليات تسليم لوحات ترخيص سياراتها.

وتحول الإضراب الذي استمر لمدة شهر من جانب أعضاء النقابة الصناعية في سبعة مراكز صيانة مملوكة لتسلا في السويد إلى عاصفة من الإضرابات العمالية، بعدما ألقت نقابات عمالية أخرى بثقلها وراء مطالب العاملين في مراكز الصيانة من تسلا للتوقيع على عقد عمل جماعي.