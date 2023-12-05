شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع مع صعود الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء من أعلى مستوياتها على الإطلاق في الجلسة السابقة مع استعادة الدولار قوته وإحجام المستثمرين عن التداول الكثيف قبيل بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية التي قد توفر مزيدا من الوضوح حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 2018.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1445 بتوقيت جرينتش.

وصعد الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 2135.40 دولار أمس قبل انخفاضه بما يزيد على 100 دولار في يوم واحد ليغلق منخفضا اثنين بالمئة.

ونزلت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3% إلى 2036.80 دولار.

صعود مؤشر الدولار

وقال جيم ويكوف كبير المحللين لدى كيتكو ميتالز "كان صعود مؤشر الدولار الأمريكي هذا الأسبوع بشكل أساسي بمثابة تأثير سلبي خارجي على السوق.. لكن مستوى 2000 دولار من المحتمل أن يكون الحد الأدنى على المدى القريب في سوق الذهب".

وصعد الدولار 0.2% ليحوم قرب أعلى مستوى له فيما يزيد على أسبوع مما رفع تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

ووفقا لخدمة سي.إم.إي فيد ووتش، يتوقع 61% من المتداولين، بعد تعليقات حذرة من كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، انخفاض سعر الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس في مارس في حين توقع 87& منهم أن يحدث ذلك في مايو.

سعر الذهب في 2024

وقال كومرتس بنك في مذكرة "نتوقع فقط أن يرتفع سعر (الذهب) بشكل دائم إلى 2100 دولار للأوقية في النصف الثاني من عام 2024، عندما يبدأ المركزي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة".

ويترقب المستثمرون أيضا مسح إيه.دي.بي المتعلق بالتوظيف في القطاع الخاص المقرر صدوره غدا الأربعاء قبل تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر يوم الجمعة.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 24.22 دولار للأوقية في حين نزل البلاتين 2.2% إلى 896.17 دولار، كما تراجع البلاديوم اثنين بالمئة إلى 956.84 دولار للأوقية.