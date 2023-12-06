ناصف ساويرس يقرر نقل استثماراته إلى الإمارات.. ومصطفى بكري يهاجمه: هل مصر دمها تقيل على قلبك؟

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وكالة "بلومبرج" أن الملياردير ناصف ساويرس قرر نقل مكتب الاستثمار العائلي NNS إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، لينضم أغنى رجل في مصر بذلك إلى موجة من المستثمرين البارزين الذين أسسوا عملياتهم في الإمارة.

وفي بيان له، قال ناصف ساويرس: "يسعدني أن أعلن عن التزامنا طويل الأمد تجاه الإمارات وسوق أبوظبي العالمي على وجه الخصوص.. أهمية الإمارات بالنسبة للنظام المالي العالمي تجعل NNS تعتقد أن نقل أنشطتها الرئيسية للإمارات سيساهم في مواصلة تطوير ونمو محفظتها وأنشطتها الأساسية"، بحسب ما نقل موقع "القاهرة 24".

ويعد ناصف ساويرس أغنى رجل أعمال في مصر، حيث تبلغ ثروته الصافية حوالي 7.6 مليار دولار، بحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات.

يشار إلى أن ناصف ساويرس دخل قائمة أغنى ملاك أندية كرة القدم في العالم، والذي يمتلك نادي أستون فيلا، الموجود في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت صحيفة editorialge البريطانية قد نشرت قائمة مكونة من 15 رجل أعمال، يمتلكون نوادي كرة قدم في العالم، جاء من بينهم المصري ناصف ساويرس مالك نادي أستون فيلا.

مصطفى بكري يهاجم ناصف ساويرس

من جانبه، شن البرلماني والإعلامي مصطفى بكري هجوما عنيفا على رجل الأعمال والملياردير ناصف ساويرس بعد إعلانه نقل مكتب الاستثمار العائلي NNS إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وكتب بكري تدوينة عبر منصة "إكس"، قال فيها: "في وقت حساس تواجه فيه مصر مخاطر على الحدود، وتعاني من أزمة اقتصادية نتاج تداعيات دولية، يخرج علينا الملياردير ناصف ساويرس ليعلن نقل استثماراته واستثمارات عائلته من مصر إلى أبوظبي".

وأضاف الكاتب الصحفي: "السؤال هل بلدك تقاعست عن مساعدتك أنت وأسرتك. هل أفلست مثلا وذهبت لتعيد بناء ثروتك مجددا، هل تم حرمانك من الاستثمار في مصر مثلا، أم هل مصر دمها (تقيل على قلبك). وفقا لمؤشر بلومبرغ فإن ثروتك وحدك بلغت 7.6 مليار دولار، من أين كل ذلك من مصر ودم مصر واقتصاد مصر، من حقك الاستثمار في أي مكان، ولكن بيانك هذا يعني أنك تقول للعالم مصر لم تعد بلدا جاذبا أو آمنا للاستثمار، مع أن شركاتكم تحصل على القدر الأكبر من المشروعات".

وأشار إلى أنه "في المقابل عليك أن تعرف أن لدينا كبار المستثمرين من الإمارات والسعودية ودول الخليج يستثمرون في مصر بمبالغ ضخمة، يا سيد ناصف مصر كبيرة، وكبيرة قوي، والمخلصين ورجال الأعمال الشرفاء ليسوا قلة، وسنتغلب على كل أزماتنا بالعزيمة والوطنية والانتماء".