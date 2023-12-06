شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 15 مليار ريال.. 204 ملايين عملية نقاط بيع في المملكة خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 26 نوفمبر حتى 02 ديسمبر الحالي , 204.688.000 عملية، بقيمة 14.874.136.000 ريالاً، مقابل 11.247.844.000 ريالاً عن المدة السابقة نفسها.

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع، بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 7.922.000 بقيمة 1.104.885 ريالاً، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.662.000 بقيمة 393.073.000 ريالاً، وبلغ عدد العمليات في التعليم 196.000 بقيمة 361.699.000 ريالاً.

وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.264.000 بقيمة 274.008.000 ريالات، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 15.075.000 بقيمة 873.171.000 ريالاً، وبلغ عدد العمليات في الصحة 8.590.000 بقيمة 900.845.000 ريالاً، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.467.000 بقيمة 378.681.000 ريالاً.

الفنادق والمنافع العامة

كما بلغ عدد العمليات في الفنادق 752.000 بقيمة 322.139.000 ريالاً، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.857.000 بقيمة 141.578.000 ريالاً، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 231.000 بقيمة 200.146.000 ريالاً، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 24.302.000 بقيمة 1.718.918.000 ريالاً.

بينما بلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 3.462.000 بقيمة 426.646.000 ريالاً، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 57.496.000 بقيمة 1.986.865.000 ريالاً، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 46.462.000 بقيمة 2.459.840.000 ريالاً.

وفي الاتصالات، بلغ عدد العمليات 985.000 بقيمة 140.583.000 ريالاً، وبلغ عدد العمليات في النقل 3.150.000 بقيمة 849.189.000 ريالاً، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 29.817.000 بقيمة 2.341.870.000 ريالاً.

نقاط البيع الأسبوعية في الدمام

وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 62.312.000 بقيمة 4.922.536.000 ريالاً، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 8.438.000 بقيمة 574.481.000 ريالاً، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 8.615.000 بقيمة 571.511.000 ريالاً.

وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 4.636.000 بقيمة 314.104.000 ريالات، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 3.971.000 بقيمة 273.770.000 ريالاً، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 2.945.000 بقيمة 180.414.000 ريالاً، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 4.790.000 بقيمة 357.724.000 ريالاً، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الخبر 4.411.000 بقيمة 413.254.000 ريالاً.

وفي الدمام، بلغ عدد عمليات نقاط البيع 8.422.000 بقيمة 730.713.000 ريالاً، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 23.707.000 بقيمة 1.956.881.000 ريالاً، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 72.441.000 بقيمة 4.578.750.000 ريالاً.