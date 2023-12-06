شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع أمام اليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني، انخفاضاً مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل ارتفاعاً مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2592 دولار أمريكي، بانخفاض 0.32 %، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1668 يورو بارتفاع 0.09 %.

ارتفاع الدولار

واستعاد الدولار بعض مكاسبه أمس، واقترب من أعلى مستوى في أسبوع مقابل العملات المنافسة الرئيسة.

وارتفع الدولار بشكل طفيف مقابل الين في التعاملات المبكرة في آسيا ليصل إلى 147.23 ينًا.