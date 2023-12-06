شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم البريطانية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته، اليوم، على انخفاض.

وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعاً بنسبة 0.31 %، ما يعادل 23.12 نقطة، ليصل عند مستوى 7489.84 نقطة.

شركات التعدين والطاقة

ودفعت أسهم شركات التعدين والطاقة، الاثنين، المؤشر الأوروبي للانخفاض بصورة هامشية متأثرة بضعف أسعار السلع الأولية، وذلك بعد أن حقق المؤشر مكاسب قوية الأسبوع الماضي بفعل الاحتمالات القوية لتخفيض أسعار الفائدة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 %، بعد أن لامس أعلى مستوى له في أربعة أشهر في التعاملات المبكرة وحقق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي يوم الجمعة.