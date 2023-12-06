شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار، وعززت بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع، الرهانات على انتهاء دورة تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 0415 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2023.39 دولار للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.2% إلى 2041 دولارًا.

وقال مات سيمبسون كبير المحللين في سيتي إندكس: "من المرجح أن تظل التقلبات في أسعار الذهب محدودة قبيل صدور بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة يوم الجمعة".

مستوى قياسي

وصعد المعدن الأصفر إلى مستوى قياسي بلغ 2135.40 دولار يوم الاثنين، بفضل رهانات متزايدة على أن البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة، قبل أن يهبط أكثر من 100 دولار في الجلسة ذاتها بفعل عدم اليقين بشأن توقيت تخفيف السياسة النقدية.

وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء، أن الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين ونصف في أكتوبر، ما يشير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف الطلب على العمالة.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1% مقابل سلة من العملات، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى في أسبوعين أمس الثلاثاء، ما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ويتحول التركيز الآن إلى بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية لشهر نوفمبر، التي تصدر يوم الجمعة، والتي يمكن أن توفر المزيد من الدلائل عن توقعات أسعار الفائدة الأمريكية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الأسبوع المقبل.

أسعار المعادن النفيسة

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5% إلى 24.24 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.1% إلى 900.31 دولار.

وصعد البلاديوم 0.6% إلى 940.14 دولار للأوقية، ويحوم بالقرب من أدنى مستوى منذ 5 سنوات.