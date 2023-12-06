شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي الصيني يضخ 240 مليار يوان في النظام المصرفي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زادت كمية السيولة النقدية التي ضخها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) الصيني في النظام المصرفي اليوم الأربعاء للمرة الثانية على التوالي بعد تقليصها بشدة أول أمس.

وضخ البنك اليوم 240 مليارات يوان 33.74 مليار دولار اليوم في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8%، بعد ضخ 210 مليارات يوان ( 29.52 مليار دولار) أمس وفقا لنفس الآلية.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وفي سوق الصرف سجل سعر اليوان الصيني تراجعا جديدا أمام الدولار في التعاملات حيث بلغ سعر العملة الصينية اليوم 7.114 يوان لكل دولار بتراجع قدره 13 بيب صيني.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.