شكرا لقرائتكم خبر عن «سيسكو» توقع عقدا مع «ميناء شيتاغونغ» في بنجلاديش بـ170 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة البنى التحتية المستدامة القابضة (سيسكو القابضة) (الشركة السعودية للخدمات الصناعية سابقا) إن شركة محطة بوابة البحر الأحمر الدولية المحدودة التي تعتبر إحدى شركات محفظتها الاستثمارية وتمتلك فيها نسبة 36.36% من رأس المال قد وقعت عقد امتياز مدته 22 عاماً مع هيئة ميناء شيتاغونغ لتشغيل وتطوير محطة حاويات في باتنغا (PCT) في شيتاغونغ، الميناء الرئيسي في جمهورية بنغلاديش ، وفق خطة تطوير وتشغيل شاملة طويلة المدى.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن من المقرر أن يبدأ تنفيذ العقد في عام 2024. وستقوم الشركة بموجب هذا العقد، بتطوير وتشغيل منشأة بسعة 500 ألف حاوية قياسية في محطة حاويات باتنغا (PCT) في ميناء شيتاغونغ، الميناء الرئيسي في جمهورية بنغلاديش

وأوضحت أن من المتوقع أن تبلغ قيمة العقد 170 مليون دولار (ما يعادل 637.5 مليون ريال) خلال مدة العقد البالغة 22 عاماً.

وتتضمن شروط الامتياز تخصيص شركة محطة بوابة البحر الأحمر الدولية المحدودة مبلغ 170 مليون دولار (ما يعادل 637.5 مليون ريال) لتطوير البنية التحتية القائمة في محطة الحاويات لزيادة طاقتها الاستيعابية الإجمالية إلى 500,000 حاوية كمرحلة أولى.

ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لعقد الامتياز الجديد على القوائم المالية الموحدة لشركة سيسكو القابضة بحلول عام 2024.