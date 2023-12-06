شكرا لقرائتكم خبر عن «سابتكو»: ترسية تشغيل شبكة مشروع النقل العام في تبوك بـ83.9 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الشركة السعودية للنقل الجماعي – سابتكو عن استلامها إشعاراً بترسية تشغيل شبكة مشروع النقل العام بالحافلات في مدينة تبوك مع أمانة منطقة تبوك لمدة خمس سنوات .

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة العقد تقدر بنحو 83.9 مليون ريال، مشيرة إلى أن تاريخ الترسية 1445-05-21 الموافق 2023-12-05.

وأضافت أن تفاصيل العقد تشغيل شبكة مشروع النقل العام (المرحلة الأولى) بمدينة تبوك.