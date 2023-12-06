شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مليارات دولار من "التنسيق العربية" لدعم التحول للطاقة النظيفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مجموعة التنسيق العربية تخصيص تخصيص 10 مليارات دولار أمريكي حتى عام 2030، لدعم التحول العادل للطاقة النظيفة في البلدان النامية.

وتتمثل المجموعة في بالبنك الإسلامي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، وصندوق النقد العربي.

ويأتي هذا الالتزام ضمن خطة استراتيجية تتضمن 7 نقاط رئيسية لتسريع التحول العالمي إلى مصادر الطاقة المتجددة.

النقاط الرئيسية للخطة الاستراتيجية

وتشمل النقاط الرئيسية للخطة الاستراتيجية (تعبئة الموارد المالية وأدوات تقليل المخاطر، وتعزيز الابتكار، واعتماد تقنيات جديدة لتعظيم التأثير على كفاءة الطاقة وتخزينها، ودعم حصول الجميع على الطاقة النظيفة، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وتشجيع التعاون وتبادل المعرفة، وتحسين مهارات القوى العاملة في جميع أنحاء العالم في قطاع الطاقة النظيفة، ورصد وتقييم التقدم والأثر).

جاء ذلك خلال استضافة صندوق أبوظبي للتنمية اجتماع مجموعة التنسيق العربية لمؤسسات التنمية الوطنية والإقليمية، الذي يعقد بالتزامن مع انطلاق فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في دولة الإمارات العربية المتحدة، والهادف إلى إيجاد حلول للحد من تداعيات التغير المناخي.

تعزيز الجهود التنموية

وبحث الاجتماع مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والمتعلقة بتعزيز الجهود التنموية في الدول النامية، وتفعيل العمل المشترك بين مؤسسات المجموعة، وتأكيد التزامها بمواصلة التعاون والتنسيق في دعم المشاريع الإنمائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستعرض الاجتماع الأثر الإيجابي الذي أحدثته المشاريع التنموية التي مولتها المجموعة في العديد من الدول، وأسهمت في تحفيز الأنشطة الاقتصادية الرئيسة لمجتمعات الدول المستفيدة، وتحسين الحياة المعيشية لسكانها.

كما بحث التوصية بإنشاء منصة رقمية لتبادل المعلومات والتواصل بين أعضاء المجموعة، لمتابعة تنفيذ المشاريع والتواصل بين الخبراء.