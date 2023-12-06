شكرا لقرائتكم خبر عن «المتحدة للتأمين» توافق على الاندماج وجمعية «عناية» ترفض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية، إذ تضمنت الموافقة على دمج شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني في المتحدة للتأمين التعاوني ونقل جميع أصول والتزامات شركة عناية إلى المتحدة للتأمين التعاوني من خلال عرض مبادلة أوراق مالية، من خلال إصدار 19.260.167 مليون سهم عادي، مدفوعة بالكامل.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تمثل الأسهم 48.15% من رأس مال المتحدة للتأمين التعاوني الحالي لصالح مساهمي شركة عناية مقابل دمج شركة عناية في المتحدة للتأمين التعاوني بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد، وسيتم إصدار 0.8373985652173910 سهم في المتحدة للتأمين التعاوني مقابل كل سهم واحد مملوك في شركة عناية.

ويأتي ذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين المتحدة للتأمين التعاوني وشركة عناية بتاريخ 11/11/1444هـ (الموافق 31/05/2023م)، والمعدلة بتاريخ 13/01/1445هـ (الموافق 31/07/2023م).

زيادة رأس المال

وافق المجلس على: زيادة رأس مال المتحدة للتأمين التعاوني من 400 مليون ريال، إلى 592.601 مليون ريال، وذلك وفقا لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج ومع الالتزام بنظام الشركات الجديد.

وتضمنت النتائج: تعديل المادة الثامنة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال، وتفويض مجلس إدارة المتحدة للتأمين التعاوني أو أي شخص مفـوض له من قبل مجلس إدارة المتحدة للتأمين التعاوني بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي أجراء يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة المتعلقة بصفقة الاندماج.

ووافقت الجمعية على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع أحكام نظام الشركات الجديد، وإعادة ترقيم مواد نظام الشركة الأساس بما يتسق مع التعديلات.

رفض الاندماج

وأعلن مجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت عدم الموافقة على العرض المقدم من الشركة المتحدة للتأمين التعاوني إلى مساهمي شركة عناية لغرض دمج شركة عناية في المتحدة للتأمين وفقاً لأحكام المواد (225) و(227) و(228) و(229) من نظام الشركات، من خلال إصدار 19,260,167 سهم جديد في المتحدة للتأمين مقابل كامل أسهم رأس مال شركة عناية، وانقضاء شركة عناية نتيجة لذلك، وذلك وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة وشروط وأحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين الشركتين.

وتضمنت النتائج: • التصويت على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة عناية والمتحدة للتأمين بتاريخ 1444/11/11هـ (الموافق 2023/05/31م) والمعدلة بتاريخ 1445/01/13هـ (الموافق 2023/07/31م).

وشملت النتائج: التصويت على تفويض مجلس الإدارة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.