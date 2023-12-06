شكرا لقرائتكم خبر عن حوافر ضريبية 30 عاما لبرنامج المقرات الإقليمية في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الاستثمار، عن حزمة حوافز ضريبية لبرنامج المقرات الإقليمية في السعودية، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وقالت الوزراة على حسابها بمنصة «إكس»: إن البرنامج يهدف إلى جذب الشركات متعددة الجنسيات لنقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية، وترسيخ مكانة المملكة كمركز تجاري وصناعي واستثماري رائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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وأوضحت أن حافز الإعفاء الضريبي لمدة 30 عاما، مشيرة إلى أن ضريبة دخل الشركات 0%.

وأضافت أن ضريبة الاستقطاع على مدفوعات أرباح الأسهم من المقرات الرئيسية إلى شركائها الأجانب 0%، مشيرة إلى أن ضريبة القيمة المضافة المتكبدة للأطراف ذات الصلة 0%.

وأشارت إلى أن ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على خدمات إلى أطراف غير مقيمة وغير ذات صلة ضرورية لتنفيذ أنشطة برنامج المقرات الإقليمية كما هو محدد في القواعد الضريبية 0%.