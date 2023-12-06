شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعداد السائحين الزائرين لمصر والمستهدف خلال السنوات القادمة.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت مصر أن تجذب فى النصف الأول من عام 2023 7 ملايين سائح كرقم قياسى تحققه السياحة المصرية للمرة الأولى في تاريخها، وكان شهر أبريل 2023 هو الأكبر من حيث استقبال السائحين مسجلا وحده نحو 13 مليون سائح. وشهد عدد السائحين على مدار العشر سنوات الماضية تزايدًا مطرقا ليسجل نحو 90.1 مليون سائح حتى عام 2022.

وأسهمت الإجراءات الحكومية في الحفاظ على القطاع السياحي عالي التأثير لمواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، وهو ما يضعنا أمام توقع نمو مستمر في حال العمل على تحقيق الاستراتيجية السياحية الوطنية بمعدل نمو بين 25% - 30% وصولا إلى 30 مليون سائح، وبالتالي من المتوقع أن يصل عدد السياح القادمين إلى مصر خلال عام 2024 نحو 18 مليون سائح، ويتوقع أن يصل عدد السائحين الذين استقبلتهم مصر خلال عشر سنوات (2016) - 2025) نحو 120.5 مليون سائح، مقارنة بنحو 110.2 مليون سائح في فترات ما قبل الأزمات (2006 - 2015).

حققت السياحة في مصر إيرادات بنحو 63.4 مليار دولار، ووصل إليها نحو 90.1 مليون سائح وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على مدار الـ 10 سنوات الماضية.

وعلى الرغم من كون السياحة الأكثر تأثرا بالأحداث السياسية والتغيرات الاقتصادية الوطنية والدولية، فإنها تظل القطاع الأكثر نموا عالميا وواجهت مصر هذه التحديات بتدابير وجهود مكنت القطاع من استعادة الأرقام التاريخية - والتي تقاس بعام الذروة السياحية 2010 بنحو 14 مليون سائح - والاستمرار في النمو الثابت لتحقيق الاستراتيجية الوطنية والوصول إلى 30 مليون سائح 2028.

وأدت فترة عدم الاستقرار ومجموعة الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها مصر بعد 2011 إلى تراجع السياحة في أعوام 2016, 2020، 2021 بشكل يفوق المعتاد. ولكن أسهمت الإجراءات المصرية في تلك الفترة في استعادة الحركة السياحية بما يتناسب مع استراتيجية السياحة ورؤية مصر 2030 للوصول إلى إيرادات 30 مليار دولار.