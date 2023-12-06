شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك فى مصر اليوم.. البلطى من 68 إلى 71 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار السمك في مصر اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023، حيث سجل سعر كيلو البلطى بين 68 و71 جنيها للمقاس رقم 1 وبلغ سعر كيلو البلطي مقاس رقم 2 سعر من 60 و66 جنيها والبلطي الأسواني من 20 إلي 60 جنيها وفيلية بطلي من 40 إلي 200 جنيه.

وسجل سعر القشر البياض من 80 إلي 120 جنيها والبيضاء الأملس من 60 إلي 100 جنيه والمكرونة من 57 إلي 67 جنيها للكيلو في الجملة وسمك موسي 120 إلى 250 جنيها وبلغ سعر السبيط "كاليمارى" من 220 إلى 320 جنيها والكابوريا من40 إلى 230 جنيها والمورجان من 55 إلي 60 جنيها.

وبلغ سعر الجمبري الجامبو من 425 إلي 495 جنيها والجمبري مقاس 1 من 310 إلي 390 جنيها والجمبرى مقاس 2 يسجل 220 إلى 300 جنيه والجمبرى 3 من 105 إلي 195 جنيها.