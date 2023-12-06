شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفراخ والبيض فى الأسواق اليوم الأربعاء.. والكيلو بـ63 جنيها بالمزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023 استقرارها في الأسواق للمستهلكين منذ بداية الأسبوع الجارى وسط توافر معروض في كافة محافظات الجمهورية.

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة عند 61 إلى 63 جنيها في حين يصل السعر النهائي للمستهلك في الأسواق بين 70 إلى 73 جنيها للكيلو وسط استقرار في معروض الدواجن.

وأشارت شعبة الدواجن في منشور لها أن أسعار البيض في الأسواق اليوم تواصل استقرارها عند 123 جنيها لكرتونة البيض الأبيض في المزرعة وتصل المستهلكين 145 جنيها و153 جنيها للبيض البلدى وتصل المستهلكين 160 إلى 165جنيها وكرتونة البيض الأحمر تسجل 128 جنيها وتصل المستهلكين بسعر 145 إلى 150 جنيها.

وقالت الشعبة، إن مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع والتي بدأت 15 أكتوبر الماضي ساهمت في خفض أسعار الدواجن في المزارع دون 63 جنيها وخلال الشهر الماضي الأسعار شهدت ثبات ملحوظ وسط توافر كميات كبيرة تساهم في تلبية احتياجات الأسواق.