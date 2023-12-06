سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 6-12-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء الموافق 6-12-2023، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية.

استقر سعر الدولار اليوم أمام عملة مصر المحلية بموقع بنك مصر عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

استقر سعر الدولار أمام عملة مصر المحلية بموقع بنك بلوم مصر عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار أمام عملة مصر المحلية بموقع بنك البركة إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار أمام عملة مصر المحلية بموقع بنك الكويت الوطني 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار أمام عملة مصر المحلية بموقع المصرف المتحد إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار أمام عملة مصر المحلية بموقع بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار أمام عملة مصر المحلية بموقع بنك التنمية الصناعية إلى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بلغ سعر الدولار أمام عملة مصر المحلية بموقع مصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

جاء سعر الدولار أمام عملة مصر المحلية بموقع بنك التعمير والإسكان عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار أمام عملة مصر المحلية بموقع البنك المصري الخليجي مستوى 30.75 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم أمام عملة مصر المحلية بموقع البنك الأهلي المصري إلى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.