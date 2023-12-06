«السعودية للكهرباء» تستهدف الوصول الى الحياد الصفري المناخي في عام 2050

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم للحد من الانبعاثات لتحقيق ذلك أبرمت 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم للحد من الانبعاثات لتحقيق ذلك الأربعاء - 06 ديسمبر 2023 Wed - 06 Dec 2023 مكة - دبي

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