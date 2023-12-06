شكرا لقرائتكم خبر عن بيتكوين تحقق أكبر صعود في 2023 مع اقترابها من 42 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر عملة بيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، بأكثر من 5٪ إلى أعلى مستوى لها خلال 19 شهرًا، وتم تداولها عند 41707 دولارات بعد أن تجاوزت لفترة وجيزة 42,000 دولار في وقت سابق من أمس الاثنين، وهذه هي المرة الأولى منذ أبريل 2022 التي تخترق فيها عملة البيتكوين مستوى 40 ألف دولار. وصعدت عملة البيتكوين الآن بأكثر من 145٪ منذ بداية العام.

وقال مايكل جيفلي، الخبير في بنك "مورجان ستانلي" إنه في ضوء الارتفاعات أيضا في مواجهة الدولار والفائدة استفادت الأسهم من ارتفاع بيتكوين الأخير التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر في عام مدعومة بتوقعات موافقة الصناديق المتداولة في بورصة البيتكوين.

قطاع التشفير بتعافى من أزماته

يأتي ذلك بعد أن هزت الفضائح هذا السوق بما في ذلك انهيار بورصة العملات المشفرة FTX في نوفمبر من العام الماضي. وفي الشهر الماضي، أُدين مؤسس FTX، بانكمان فريد بجميع التهم الجنائية السبع الموجهة ضده والمتعلقة بانهيار إمبراطوريته للعملات المشفرة. وقال أنتوني ترينشيف المؤسس المشارك لشركة الأصول الرقمية "نيكسو": ”الآن بعد أن تمت إعادة النظر في مبلغ 40 ألف دولار لأول مرة منذ ما يقرب من 19 شهرًا، يبدو أن 48 ألف دولار و52 ألف دولار ستكون الخطين المهمين التاليين لسعر العملة”.

سبب ارتفاع العملات المشفرة

وقد عزز هذا الثقة في السوق بأنه قد تتم الموافقة في نهاية المطاف على صندوق بيتكوين المتداول في البورصة، مما أدى إلى ارتفاع سعر أكبر عملة مشفرة في العالم. وذكر ترينشيف: ”إن مدى سرعة تحرك البيتكوين نحو 50000 دولار قد يعتمد بشكل كبير على وقت الموافقة على صندوق الاستثمار المتداول لبيتكوين”.

حاجز 100 ألف دولار

دعا المسؤولون التنفيذيون في صناعة العملات المشفرة إلى بداية موجة صاعدة جديدة للعملة الرقمية مع عدد متزايد من الأصوات التي ترى أن عملة البيتكوين قد تصل في عام 2024 إلى ما فوق 100000 دولار. وتم تسجيل آخر ارتفاع قياسي للعملة الرقمية عند 69,00 دولارًا تقريبًا في نوفمبر 2021. منذ ذلك الحين، تعرضت صناعة العملات المشفرة لسلسلة من المشكلات بدءًا من انهيار العملات والمشاريع وحتى حالات الإفلاس والمحاكمات الجنائية