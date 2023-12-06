شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مستقر مع تقييم المستثمرين لبيانات سوق العمل واليوان يتراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ظل الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات اليوم الأربعاء بينما يقيّم المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية أظهرت انخفاض الوظائف في سوق العمل، بينما راهنوا على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وتركز الاهتمام في آسيا على الصين حيث واصل اليوان خسائره في وقت لا تزال فيه الأسواق تستوعب أثر خفض وكالة التصنيف الائتماني موديز للنظرة المستقبلية للعملاق الآسيوي.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، 0.029 % إلى 103.93، بعد أن صعد 0.3 % خلال الليل. وارتفع المؤشر 0.5 % هذا الشهر، بعد تراجعه ثلاثة % في نوفمبر في أكبر انخفاض شهري منذ عام.

وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء أن فرص العمل في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عامين ونصف في أكتوبر، وهي أقوى علامة حتى الآن على أن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف الطلب على العمالة.

وكشفت البيانات أيضا وجود 1.34 وظيفة شاغرة لكل عاطل عن العمل في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2021.

وهبط اليوان في المعاملات الخارجية 0.11 % إلى 7.1647 للدولار بعد يوم من خفض وكالة موديز نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للصين إلى "سلبية".

وذكرت رويترز أن البنوك الكبرى المملوكة للحكومة الصينية عززت عمليات بيع الدولار بعد بيان موديز أمس الثلاثاء وواصلت بيع الدولار صباح اليوم الأربعاء.

وصعد اليورو 0.02 % إلى 1.0797 دولار بعد أن انخفض لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مسجلا 1.07785 أمس الثلاثاء.

ويعتقد المستثمرون أن البنك المركزي الأوروبي قد يقدم على أول خفض لسعر الفائدة بحلول مارس. وانخفض معدل التضخم في منطقة اليورو بسرعة أكبر مما توقعه أغلب المراقبين.

وبلغ الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.261 دولار، مرتفعا 0.13 % خلال اليوم. واستقر الين الياباني عند 147.14 للدولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.53 % إلى 0.659 دولار أمريكي كما زاد الدولار النيوزيلندي 0.62 % إلى 0.617 دولار أمريكي.

وبالنسبة للعملات المشفرة، هبطت بتكوين 0.69 % إلى 43591.23 دولار بعد أن زادت إلى ما يزيد على 44 ألف دولار في وقت سابق من الجلسة.

