شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط ملحوظ في الأسهم الأمريكية وسط رهانات خفض الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت الأسهم في بورصات وول ستريت في وقت يتساءل فيه المستثمرون عما إذا كان السوق سيتقدم على نفسه بعد خمسة أسابيع متتالية من المكاسب، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وخسر مؤشر داو جونز الصناعي الممتاز 78 نقطة أو 0.2% بينما هبط ستاندرد آند بورز 500 0.7% وأما ناسداك المركب فانخفض 1.1% مع قيام المستثمرين ببيع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى التي سبق وقادت مكاسب السوق هذا العام. ومع ركود الأسهم، ارتفعت عملة البيتكوين والذهب مع بدء الأسبوع.

تفوق العملات المشفرة

تجاوزت عملة البيتكوين علامة 41000 دولار لتسجل أعلى مستوى لها خلال 19 شهرًا بينما وصل الذهب إلى أعلى مستوى اسمي له خلال اليوم على الإطلاق. وارتفع كلا كن كوين بيس وريوت بلات فورم بأكثر من 7٪ مع تقدم عملة البيتكوين وربح كلا من ماراثون ديجتال ومايكرواستراتيجي حوالي 6٪.

مجموعة ألاسكا إير

في قطاع آخر انخفض سهم شركة "آلاسكا إير" بأكثر من 14% بعد أن وافقت على الاستحواذ على منافستها خطوط "هاواي" الجوية مقابل 1.9 مليار دولار. وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود ألاسكا للتوسع على طول الساحل الغربي.

وقال محللون أن تمثل تحركات يوم الاثنين تراجعًا بعد فترة قوية في السوق. وواجهت أسهم التكنولوجيا صعوبة في اثبات نفسها فتراجعت كل من شركات "إنفيديا و"ألفابيت" و"نيتفليكس" التي انزلقت بأكثر من 2%.

سبب تراجع الأسهم الأمريكية

قال سام ستوفال كبير استراتيجيي الاستثمار في "سيرفا ريسيرش" :" هذا التراجع في طور العادة حيث مايزال المستثمرون يستوعبون في الأساس بعض المكاسب الأخيرة".

وعبر بعض المتداولين عن تفاؤلهم لبقية العام بشأن البورصة ذاهبين إلى أهمية استمرار التداول.

أعلى إغلاق للأسهم الأمريكية

سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أعلى إغلاق له منذ مارس 2022 يوم الجمعة لتصل مكاسبه منذ بداية العام إلى ما يقرب من 20٪. وسجل مؤشر داو جونز أول سلسلة مكاسب له لمدة خمسة أسابيع منذ عام 2021 الأسبوع الماضي وارتفع بنسبة 9٪ تقريبًا لهذا العام.

كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بأكثر من 34٪ في عام 2023.

رهان المستثمرين

وجاء انتعاش الأسهم منذ أكتوبر مع تزايد مراهنة المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

حافظ المستثمرون على هذا الاعتقاد الأسبوع الماضي حتى عندما حاول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خفض توقعات خفض أسعار الفائدة، قائلاً إنه ”من السابق لأوانه” توقع تخفيف السياسة.

كان شهر نوفمبر هو أفضل شهر لمؤشر داو جونز المكون من 30 سهمًا منذ أكتوبر 2022. وتمتع كل من مؤشر S&P 500 وناسداك المركب بأكبر مكاسب شهرية منذ يوليو 2022.

أسهم «أوبر»

يأتي ذلك فيما يعتقد المحللون في وول ستريت أن أسهم شركة "أوبر" لديها مساحة أكبر للصعود بمجرد انضمام أسهمها إلى المؤشر القياسي ستاندرد آند بورز500. كما ارتفعت الأسهم بأكثر من 5٪ يوم الاثنين وسط ترحيب المستثمرين بالإعلان.

وكتب محلل شركة "أوبنهايمر" جيسون هيلفستين: ”بعد الإدراج، نتوقع أن تميل أوبر إلى النمو وإعادة شراء الأسهم، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من معنويات المستثمرين لنمو العائد في عام 2024 وحافظت الشركة على تصنيف متفوق على أوبر ورفعت سعرها المستهدف"..

بيع حصة «ميتا»

باع المؤسس لشركة "ميتا" مارك زوكربيرج أسهم في شركته التقنية في نوفمبر للمرة الأولى منذ نوفمبر 2021. وتخلص زوكربيرج من حوالي 682000 سهم الشهر الماضي في تداولات متعددة من خلال خطة 10b5، والتي تسمح ببيع الأسهم بموجب هيكل مُرتب مسبقًا.

وجاءت عملية البيع في الوقت الذي استمتعت فيه ميتا بعام ممتاز حيث ارتفعت الأسهم بنسبة 170٪ وسط حماس المستثمرين تجاه جهود الذكاء الاصطناعي.