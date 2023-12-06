شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حاد في نيكي بدفعة من أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل المؤشر نيكي ارتفاعا حادا اليوم الأربعاء ومحا خسائر مني بها في الجلسات الثلاث السابقة مع إعادة شراء المستثمرين لأسهم مرتبطة بالرقائق.

وقفز نيكي 2.04 % ليغلق عند 33445.90 نقطة مسجلا أكبر مكاسب يومية منذ 15 نوفمبر تشرين الثاني. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.9 % إلى 2387.20 نقطة.

وصعد ناسداك أمس الثلاثاء 0.31 % بينما هبط مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي مع تعزيز بيانات الوظائف الجديدة لرهانات خفض المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة في وقت قريب قد يكون مارس.

وهبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

وسجل نيكي أمس الثلاثاء أكبر انخفاض في ستة أسابيع عندما تسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة في موجة بيع قوية في أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق مثل أدفانتست.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق 2.2 % وأدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 3 %.

وقفز سهم ساكورا إنترنت 12.09 % مسجلا ارتفاعا حادا للجلسة الثالثة على التوالي مع قول جين سين هوانغ الرئيس التنفيذي لإنفيديا هذا الأسبوع إن الشركة الأمريكية العملاقة في مجال أشباه الموصلات ستعمل مع شركات يابانية مثل ساكورا إنترنت لبناء مصانع للذكاء الاصطناعي في اليابان.

ومن بين 225 مكونا على نيكي ارتفع 218 سهما وهبط ستة وبقى سهم واحد مستقرا.