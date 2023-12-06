شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في تعاملات البنوك المصرية، فيما حافظت العملة الخضراء على مستوياتها عند آخر تعاملات.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، فيما شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقرارا في بنك مصر عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

شهد سعر الدولار اليوم في مصر داخل بنك الإسكندرية استقرارا عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، بينما استقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وفي المصرف المتحد شهد سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري استقرارا، عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي (CIB) عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل بنك HSBC، نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدولار داخل البنك المصري الخليجي نحو 30.85 جينه للشراء ، و30.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنك المركزي المصري عند 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.