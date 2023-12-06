ارتفاع أسعار الذهب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الذهب

الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مع تراجع الدولار، حيث عززت بيانات الوظائف الأمريكية الرهانات على انتهاء دورة تشديد السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % بحلول الساعة 0415 بتوقيت جرينتش، ليصل إلى 2023.39 دولاراً للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.2 % لتصل إلى 2041 دولاراً.

وشهدت الفضة ارتفاعاً بنسبة 0.5 % ليصل إلى 24.24 دولاراً للأوقية، إلى جانب ارتفاع البلاتين 0.1 % ليصل إلى 900.31 دولار. وصعد البلاديوم بنسبة 0.6 % ليصل إلى 940.14 دولاراً للأوقية.